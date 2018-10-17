Ночью Воронеж погрузится в туман

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-17T16:26:15+03:00

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Синоптики гидрометцентра Воронежской области предупреждают воронежцев о радиационном тумане, который ожидается в городе в ночь с 17 на 18 октября. Это природное явление, хоть и имеет «грозное» название, вполне безобидное.

- Вызвано оно большой разницей дневной и ночной температур, - пояснили синоптики. – Возникает ночью, особенно перед самым восходом солнца из-за остывания поверхности земли и возникающего в атмосфере конденсата.

Продлится туман недолго. В этот период видимость на дорогах, по прогнозам, составит около 700 метров. А, значит, это нужно учесть водителям и пешеходам. Будьте внимательны!

Кстати, днем 18 октября воздух прогеется до +20 и будет солнечно.