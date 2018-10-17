В Воронежской области мужчина зарезал юношу

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-17T16:01:52+03:00

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Следователи выясняют обстоятельства убийства, совершенного 9 октября в Павловском районе.

По версии следствия, вечером 9 октября в селе Шувалов 52-летний местный житель поссорился с 22-летним коллегой и ударил его ножом в левое бедро. Рана оказалась такой тяжелой, что юноша умер по дороге в больницу.

- Мужчина признал свою вину, подтвердил свои показания при выезде на место преступления. Наши сотрудники возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы, - рассказала и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Надежда Гончарук.