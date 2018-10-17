2018-10-17T15:55:48+03:00
Происшествия

Столкновение «семерки» и КамАЗа унесло жизнь 54-летней жительницы Воронежской области

Авария произошла на Луганской трассе в Россошанском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Водителя "семерки" забрала "скорая"Водителя "семерки" забрала "скорая"Фото: из архива «КП»
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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Воронеж-Луганск» в Россошанском районе, произошедшего 17 октября в 13.30. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 51-летний житель Кантемировки, управляющий автомобилем ВАЗ-2107, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с прицепом КамАЗа под управлением жителя Белгородской области, следовавшего в попутном направлении.

В результате аварии на месте от полученных травм скончалась 54-летняя жительница Кантемировского района. Водитель «семерки» попал в больницу.

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