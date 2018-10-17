Капитан воронежского «Факела» может стать лучшим игроком сентября в ФНЛ

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-17T15:43:29+03:00

Игорь Лебеденко в этом сезоне - явный лидер "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

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На сайте ФНЛ стартовало голосование за лучшего игрока сентября. Сотрудники лиги несколько дней определяли восьмерку лучших – учитывались сообщения болельщиков, присланных электронной почтой, а также в соцсетях.

Больше всех упоминаний (28) – у капитана «Факела», нападающего Игоря Лебеденко. Почти столько же (27) – у хавбека курского «Авангарда» Романа Акбашева и полузащитника «Армавира» Игоря Падерина. Далее следует форвард «Тамбова» Хызыр Аппаев (22), вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Анисимов (20), защитник томской «Томи» Алексей Шумских (17) и форварды «Ротора» Олег Николаев (20) и Камиль Муллин (19).

Проголосовать за любого из этих игроков можно на главной странице сайта ФНЛ. Но зачем за любого, когда среди кандидатов есть Игорь Лебеденко. Болельщики «Факела», не подведите! Итоги голосования подведут в пятницу, 19 октября.

Ранее лучшим тренером сентября по версии ФНЛ и болельщиков был признан рулевой курского «Авангарда» Игорь Беляев.