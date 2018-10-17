2018-10-17T15:20:58+03:00
Общество

Воронежцы переводят парковки из платных в бесплатные

Знак уже пропал на улице Ф.Энгельса
Елена ФЕДЯШЕВА
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Отсутствие знака не застрахует от штрафа.Отсутствие знака не застрахует от штрафа.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы, недовольные введением платных парковок, перешли от слов возмущения к делу. С первого же дня введения в эксплуатацию паркинга, горожане начали срывать знаки, предупреждающие о необходимости оплаты стоянки. Первой «бесплатной» стала парковка у женской консультации на улице Фридриха Энгельса. Дорожный знак исчез здесь уже 15 октября.

- Кто-то сорвал табличку о платности парковки. В результате получается - парковаться разрешено бесплатно? - написал нам наш читатель Игорь.

Парковаться-то можно, но штраф вам, скорее всего, все-таки выпишут. И придется доказывать отсутствие знака в тот момент.

- Потребуется искать свидетелей или фото и видео съемку, подтверждающие вашу правоту, - прокомментировал адвокат Вячеслав Чуприн.

Поэтому, будьте внимательны!

Какими еще трудностями обернулось введение в Воронеже платных парковок читайте в нашем предыдущем материале.

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