Воронежцы переводят парковки из платных в бесплатные

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-17T15:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы, недовольные введением платных парковок, перешли от слов возмущения к делу. С первого же дня введения в эксплуатацию паркинга, горожане начали срывать знаки, предупреждающие о необходимости оплаты стоянки. Первой «бесплатной» стала парковка у женской консультации на улице Фридриха Энгельса. Дорожный знак исчез здесь уже 15 октября.

- Кто-то сорвал табличку о платности парковки. В результате получается - парковаться разрешено бесплатно? - написал нам наш читатель Игорь.

Парковаться-то можно, но штраф вам, скорее всего, все-таки выпишут. И придется доказывать отсутствие знака в тот момент.

- Потребуется искать свидетелей или фото и видео съемку, подтверждающие вашу правоту, - прокомментировал адвокат Вячеслав Чуприн.

Поэтому, будьте внимательны!

Какими еще трудностями обернулось введение в Воронеже платных парковок читайте в нашем предыдущем материале.