Воронежцы переводят парковки из платных в бесплатные
Воронежцы, недовольные введением платных парковок, перешли от слов возмущения к делу. С первого же дня введения в эксплуатацию паркинга, горожане начали срывать знаки, предупреждающие о необходимости оплаты стоянки. Первой «бесплатной» стала парковка у женской консультации на улице Фридриха Энгельса. Дорожный знак исчез здесь уже 15 октября.
- Кто-то сорвал табличку о платности парковки. В результате получается - парковаться разрешено бесплатно? - написал нам наш читатель Игорь.
Парковаться-то можно, но штраф вам, скорее всего, все-таки выпишут. И придется доказывать отсутствие знака в тот момент.
- Потребуется искать свидетелей или фото и видео съемку, подтверждающие вашу правоту, - прокомментировал адвокат Вячеслав Чуприн.
Поэтому, будьте внимательны!
Какими еще трудностями обернулось введение в Воронеже платных парковок читайте в нашем предыдущем материале.