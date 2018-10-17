Воронежский завод по производству пивной тары попал под уголовную статью

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-17T15:38:34+03:00

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Полицейские Новоусманского района Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении завода по производству пивной тары. Как выяснила проверка, предприятие нарушило правила обращения с опасными веществами и причинило ущерб окружающей среде, который оценили в 135 тысяч рублей.

Нарушения выявили сотрудники управления Росприроднадзора по Воронежской области. В отношении завода составили протокол об административном правонарушении за превышение содержания фтористого водорода в 1,8 раза на территории санитарно-защитной зоны предприятия.

Протокол экологов стал основанием для проверки правоохранительных органов.