Воронежский завод по производству пивной тары попал под уголовную статью
Ранее предприятие оштрафовали за загрязнение окружающей среды
В санитарно-защитной зоне предприятия обнаружили превышение содержания вредных веществ.Фото: из архива «КП»
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Полицейские Новоусманского района Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении завода по производству пивной тары. Как выяснила проверка, предприятие нарушило правила обращения с опасными веществами и причинило ущерб окружающей среде, который оценили в 135 тысяч рублей.
Нарушения выявили сотрудники управления Росприроднадзора по Воронежской области. В отношении завода составили протокол об административном правонарушении за превышение содержания фтористого водорода в 1,8 раза на территории санитарно-защитной зоны предприятия.
Протокол экологов стал основанием для проверки правоохранительных органов.