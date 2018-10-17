2018-10-17T15:38:34+03:00
Общество

Воронежский завод по производству пивной тары попал под уголовную статью

Ранее предприятие оштрафовали за загрязнение окружающей среды
Елена ФЕДЯШЕВА
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В санитарно-защитной зоне предприятия обнаружили превышение содержания вредных веществ.В санитарно-защитной зоне предприятия обнаружили превышение содержания вредных веществ.Фото: из архива «КП»
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Полицейские Новоусманского района Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении завода по производству пивной тары. Как выяснила проверка, предприятие нарушило правила обращения с опасными веществами и причинило ущерб окружающей среде, который оценили в 135 тысяч рублей.

Нарушения выявили сотрудники управления Росприроднадзора по Воронежской области. В отношении завода составили протокол об административном правонарушении за превышение содержания фтористого водорода в 1,8 раза на территории санитарно-защитной зоны предприятия.

Протокол экологов стал основанием для проверки правоохранительных органов.

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