2018-10-17T14:20:29+03:00
Звезды

Известный скрипач сыграет воронежцам Бетховена и Моцарта

Концерт пройдет в рамках абонемента №2
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Афиша мероприятия.Афиша мероприятия.
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8 ноября в Воронежском концертном зале вместе с Молодежным симфоническим оркестром выступит скрипач Никита Борисоглебский. Он родился в Волгодонске в семье химиков, начал обучаться игре на музыкальных инструментах с 6 лет, окончил Московскую консерваторию по классу Эдуарда Грача и Татьяны Беркуль, в Израиле посещал мастер-классы Иды Гендель и Шломо Минца, обучался у Огюстена Дюмэ в Колледже музыки имени королевы Елизаветы и у Анны Чумаченко в Кронбергской академии музыки. Борисоглебский активно играет в России и за рубежом.

В программе вечера прозвучат Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор, ор. 61 Бетховена, Симфония № 39 ми-бемоль мажор Моцарта.

Концерт пройдет в ВКЗ 8 ноября в 19.00 (6+).

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