2018-10-17T14:17:53+03:00
Звезды

Леонид Серебренников и Татьяна Абрамова споют воронежцам о любви

Концерт пройдет в начале ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша представления.афиша представления.
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7 ноября воронежцев ждет представление «Все начинается с любви». Концертную программу в Воронеж привезут известный певец, голос которого звучит в более чем в 70 кинофильмах («Обыкновенное чудо», «Рожденная революцией», «Под куполом цирка», «Мария - Мирабела», «Мелодия на два голоса», «Петербургские тайны») Леонид Серебренников и актриса Татьяна Абрамова («Всегда говори «всегда»).

Его репертуар интересен и многообразен — романсы, песни современных композиторов, арии из оперетт. Зарубежные шлягеры на языке оригинала. В концерте прозвучат песни из фильмов и спектаклей, композиции из репертуара Валерия Ободзинского, Евгения Мартынова, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Нат Кинг Коула, Джо Дассена.

Концерт пройдет в ВКЗ 7 ноября в 19.00 (6+).

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