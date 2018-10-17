Воронежцам покажут шоу фламенко «Ромео и Джульетта»

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-17T14:15:03+03:00

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23 октября воронежцев ждет страстное танцевальное шоу. Театр национального танца Испании Flamenco Live привезет на гастроли профессиональных артистов международного уровня, исполняющих подлинное и искреннее испанское фламенко - танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов. Все участники коллектива - многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие как Viva España, «Золотой дуэт». Ведущий танцор коллектива El Tebi - участник проекта «Минута славы» на Первом канале, единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров и «таблао», в числе которых, знаменитое Casa Patas в Мадриде.

Flamenco Live представит программу «Ромео и Джульетта в стиле фламенко». Это неожиданная трактовка знаменитой повести Шекспира, где легендарная история о любви, рассказана на языке испанского танца. Зрителей ждут южные страсти под музыку каблуков и кастаньет, чарующие движения рук, взмахи веера…

Шоу пройдет в ВКЗ 23 октября в 19.00 (6+).