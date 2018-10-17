2018-10-17T14:09:48+03:00
Общество

Из-за заполонивших воронежские дворы машин не может проехать коммунальная техника

Водители избегают платных парковок и провоцируют войны с жильцами многоэтажек
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы не торопятся раскошеливаться на парковкуВоронежцы не торопятся раскошеливаться на парковкуФото: из архива «КП»
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Введение платных парковок с одной стороны дало возможность пополнения городского бюджета, но с другой – создало проблемы водителям, жильцам многоэтажек в центре и коммунальным службам.

Наш читатель Игорь с улицы Красноармейской, 56 рассказал, что в их дворе назревает конфликт между жильцами и водителями, оставляющими свои машины в обход платных парковок:

- С 15 октября автомобили в нашем дворе - как селедка иваси в банке. Машины перекрывают друг друга постоянно. «Газели» и мусороуборочная техника не могут проехать. Весь день стоит ругань!

Подобная ситуация может обернуться и настоящей трагедией: в случае ЧП в забитый машинами двор не проедут ни скорая помощь, ни пожарная машина.

Напомним, платные парковки в Воронеже начали работать в постоянном режиме с 15 октября. Час предоставления места стоит 40 рублей. А за неоплату грозит штраф в 1500 рублей.

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