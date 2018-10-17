2018-10-17T14:00:35+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области, зарезавший в порыве ревности возлюбленную, отправится за решетку

Он сразу признал свою вину
Олег ИВАНОВ
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9 лет колонии строгого режима - такое наказание выбрал суд для жителя Воронежской области, 32-летнего Сергея Пивоварова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Вечером 18 сентября 2017 года мужчина был пьян и решил выяснить отношения с бывшей сожительницей. Он пришел к дому товарища на улице Пролетарская в поселке Таловая. В котельной между бывшими сожителями завязалась ссора на почве ревности.

Пивоваров в итоге не выдержал и ударил женщину ножом в грудь. На крики потерпевшей прибежал хозяин и его гости. Они вызвали медиков и сотрудников правоохранительных органов. Однако спустя некоторое время местная жительница скончалась в больнице.

Заместитель руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России Вадим Глазнев сообщал, что мужчина дал подробные показания.

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