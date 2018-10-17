Воронежцам предлагают пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-17T13:48:25+03:00

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С 18 по 20 октября воронежцы смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. В рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция» специальные автомобили-лаборатории будут курсировать по области и останавливаться в заранее запланированных пунктах. Сегодня в Воронежской области проживают 3535 жителей с ВИЧ-инфекцией.

Узнать машины легко: они белые с широкой красной лентой на бортах. 18 октября один из них остановится в Россоши на ул. Пролетарской, д. 84 рядом с корпусом филиала Воронежского экономико-правового института. Всех желающих будут принимать с 11:00 до 17:00. В этот же день второй автомобиль с 9:00 до 12:00 посетит шинный завод, а с 13:00 до 17:00 – ЗАО «Воронежстальмост».

19 октября с 11:00 до 17:00 один мобильный пункт тестирования будет работать в Острогожске на ул. Ленина, д. 37 рядом со сквером им. В.М. Кубанева, а второй – в Воронеже с 10:00 до 18:00 на площади Ленина, д. 5а около областного диагностического центра.

20 октября мобильная лаборатория посетит Лиски. С 11:00 до 17:00 на ул. Привокзальной, д. 18 около стелы «Спаси и Сохрани» любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. В этот же день с 10:00 до 18:00 второй мобильный пункт будет проводить тестирование на площадке у кинотеатра Пролетарий по адресу ул. Пушкинская, д. 2.