В Воронежской области стало почти вдвое больше бешеных животных

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-17T13:24:25+03:00

Чаще всего от смертельной болезни погибают кошки и собаки

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Санитарные врачи огласили тревожную статистику: за девять месяцев 2018 года от бешенства умерли 89 животных в 25 районах Воронежской области. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017-го (49 случаев в 18 районах).

С января по сентябрь от этой страшной болезни погибли 35 кошек, 33 собаки, 10 лисиц, 7 голов крупного рогатого скота, 2 – мелкого рогатого скота, по одной лошади и хорьку.

За девять месяцев 2018 года к врачам обратились 5732 человека с жалобами на то, что их укусили, оцарапали или просто обслюнявили животные. Это не 6,6 процента больше, чем за тот же период 2017-го. Тогда к медикам обращались 5349 человек. Кусают животные в 2018-м немного реже, чем в 2017-м – 168 случаев против 185.

Чаще всего животные кусаются в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Рамонском, Россошанском и Таловском районах.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают:

1. покупайте животных можно только в специализированных организациях при наличии ветеринарных документов;

2. обязательно проводите вакцинацию против бешенства;

3. избегайте контакта с безнадзорными животными, не кормите их с рук, не гладьте;

4. не забивайте и не уничтожайте трупы павших животных самостоятельно, приглашайте для этого специалистов;

5. необходимо обязательно проходить профилактическую иммунизацию против бешенства ветеринарам, охотникам, лесникам, егерям;

6. в случае если неизвестное животное вас окусило, оцарапало, ослюнявило, немедленно идите к врачу.