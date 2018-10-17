В Воронежской области стало почти вдвое больше бешеных животных
Санитарные врачи огласили тревожную статистику: за девять месяцев 2018 года от бешенства умерли 89 животных в 25 районах Воронежской области. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017-го (49 случаев в 18 районах).
С января по сентябрь от этой страшной болезни погибли 35 кошек, 33 собаки, 10 лисиц, 7 голов крупного рогатого скота, 2 – мелкого рогатого скота, по одной лошади и хорьку.
За девять месяцев 2018 года к врачам обратились 5732 человека с жалобами на то, что их укусили, оцарапали или просто обслюнявили животные. Это не 6,6 процента больше, чем за тот же период 2017-го. Тогда к медикам обращались 5349 человек. Кусают животные в 2018-м немного реже, чем в 2017-м – 168 случаев против 185.
Чаще всего животные кусаются в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Рамонском, Россошанском и Таловском районах.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают:
1. покупайте животных можно только в специализированных организациях при наличии ветеринарных документов;
2. обязательно проводите вакцинацию против бешенства;
3. избегайте контакта с безнадзорными животными, не кормите их с рук, не гладьте;
4. не забивайте и не уничтожайте трупы павших животных самостоятельно, приглашайте для этого специалистов;
5. необходимо обязательно проходить профилактическую иммунизацию против бешенства ветеринарам, охотникам, лесникам, егерям;
6. в случае если неизвестное животное вас окусило, оцарапало, ослюнявило, немедленно идите к врачу.