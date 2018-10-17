2018-10-17T14:02:14+03:00
Общество

Экс-главе Хохольского района понадобилась помощь медиков в воронежском суде

Ему 17 октября должны были определить меру пресечения
Олег ИВАНОВ
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17 октября на заседании Ленинского районного суда стало плохо экс-главе Хохольского района Павлу Пономареву. Сегодня должны были определить меру пресечения бывшему чиновнику. Однако, как сообщает «Время Воронежа» со ссылкой на адвоката Наталью Юрову, экс-главе пришлось вызывать скорую помощь из-за боли в сердце.

При этом помощь Павлу Пономареву стали оказывать прямо в зале суда. Пока он был за решеткой, медики измерили давление и сделали кардиограмму. Отмечается, что с момента задержания бывшего чиновника прошло 48 часов.

Напомним, бывший чиновник попал под следствие в мае 2017 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Павел Пономарев принуждал бизнесмена пожертвовать 450 тысяч рублей на строительство храма и работу спорткомплекса. Экс-глава администрации Хохольского района заблокировал вход в павильоны бизнесмена блоками и не давал ему торговать. Недавно экс-главу Хохольского района снова задержали.

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