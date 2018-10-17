2018-10-17T12:37:22+03:00
Происшествия

В Воронеже сожгли наркотики на 20 миллионов рублей

Столь масштабного уничтожения в регионе еще не случалось
Олег ИВАНОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской областиФото ГУ МВД по Воронежской области
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На специализированном предприятии в Воронеже полицейские сожгли 4,5 тонны семян опийного мака с примесью маковой соломы. Стоимость уничтоженных наркотиков на розничном рынке составляет около 20 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-службе регионального ГУ МВД, беспрецедентное по своим масштабам мероприятие по уничтожению наркотических средств. Все наркотические средства были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами, приобщенными к уголовным делам.

Судами различных инстанций были вынесены обвинительные приговоры, согласно которым лица, организовавшие наркотрафик в Воронежский регион, приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

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