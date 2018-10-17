В Воронеже сожгли наркотики на 20 миллионов рублей
На специализированном предприятии в Воронеже полицейские сожгли 4,5 тонны семян опийного мака с примесью маковой соломы. Стоимость уничтоженных наркотиков на розничном рынке составляет около 20 миллионов рублей.
Как отмечают в пресс-службе регионального ГУ МВД, беспрецедентное по своим масштабам мероприятие по уничтожению наркотических средств. Все наркотические средства были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами, приобщенными к уголовным делам.
Судами различных инстанций были вынесены обвинительные приговоры, согласно которым лица, организовавшие наркотрафик в Воронежский регион, приговорены к длительным срокам тюремного заключения.