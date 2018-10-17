2018-10-17T12:35:30+03:00
Общество

За неделю грипп и ОРВИ подхватили почти 7 тысяч жителей Воронежской области

Почти 4 тысячи из них – дети
Юрий КОЗЛОВ
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Вакцинацию, если повезет, можно пройти за счет работодателя.Вакцинацию, если повезет, можно пройти за счет работодателя.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Специалисты Роспотребнадзора опубликовали статистику по заболеваниям гриппом и ОРВИ за неделю с 8 по 14 октября. За этот период к врачам обращались 6993 жителя Воронежской области (3994 из них – дети до 14 лет). Эта цифра ниже эпидпорога на 26 процентов. Собственно, большинство этих людей болеют не гриппом, а ОРВИ. Ситуация по этой категории заболеваний соответствует обычному сезонному уровню.

В Научно-исследовательском институте гриппа Минздрава России прогнозируют, что с декабря 2018-го по февраль 2019 года ожидается эпидемия гриппа и ОРВИ средней интенсивности.

В Воронежской области использовали первую партию вакцины «Совигрипп», поставленных за счёт федерального бюджета. В третьей декаде октября ожидаются поставки второй партии этой вакцины. Она может быть использована для прививок и детей, и взрослых. В медицинских учреждениях области сейчас можно пройти платную вакцинацию либо за счет работодателя, либо выложив деньги из своего кошелька.

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