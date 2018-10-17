Инспектор воронежской колонии, получивший взятку IPhone 6s, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-17T12:11:38+03:00

Еще его на целый год лишили права работать в системе правоохранительных органов

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Младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН России по Воронежской области 27-летний Андрей Каплин признан виновным в «Получении взятки за незаконные действия и бездействие». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установлено судом, осенью 2017 года Каплин заметил, что один заключенный, мягко говоря, нарушает порядок. Тогда сотрудник колонии предложил «закрыть на все глаза», потребовав взамен дорогой сотовый телефон.

- В марте 2018 года Каплин получил IPhone 6s, стоимостью свыше 40 тысяч рублей. Взамен он передал последнему два дешевых телефона и разрешил пользоваться ими на территории исправительного учреждения в нарушение правил внутреннего распорядка, - сообщают в прокуратуре.

Суд приговорил Каплина к 3 годам лишения свободы, но лишь условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, его лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов на год.