Воронежский проект по борьбе с инсультом отметили на всероссийском форуме

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-17T12:15:10+03:00

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Врач неврологического отделения БУЗ ВО «ВОКБ №1» Дарья Ливенцева представила проект «Вместе против инсульта» на V Всероссийском молодежном образовательном форуме «Спешите делать добро». Мероприятие проходило с 11 по 12 октября в Санкт-Петербурге.

По итогам конкурса воронежский проект получил диплом II степени в номинации «Волонтерство». В рамках проекта «Вместе против инсульта» с 2017 года проходят интерактивные уроки среди школьников 6, 7 и 8 классов Воронежа и Воронежской области. В период летних каникул занятия продолжаются в детских лагерях. Основная идея проекта состоит в том, чтобы обучить школьников распознавать первые признаки инсульта. Зачастую именно учащиеся остаются одни дома с пожилыми родственниками. Также у многих из них родители находятся в том возрасте, когда повышается риск инсульта. Именно поэтому школьникам полезно научиться распознавать признаки инсульта и оказывать первую помощь.