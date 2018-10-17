В Воронежской области «пятерка» врезалась в комбайн: двое ранены

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-17T11:53:07+03:00

После столкновения с комбайнов двух жителей Борисоглебска, ехавших в "пятерке", отвезли в больницу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В среду, 17 октября, около шести часов утра на 449 километре дороги Курск – Саратов в Грибановском районе случилась авария. 48-летний житель Борисоглебска, руливший «пятеркой», ехал в сторону Саратова и выехал на встречную полосу. Там он врезался в зерноуборочный комбайн «Акрос».

- 50-летний комбайнер, житель Грибановского района, серьезных травм не получил. А вот водителя «пятерки» и его 44-летнего пассажира, жителя Борисоглебска, отвезли в местную больницу. На участке дороги, где случилось ДТП, работают наши сотрудники с целью не допустить образования пробки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.