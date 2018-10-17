2018-10-17T11:53:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области «пятерка» врезалась в комбайн: двое ранены

ДТП случилось на дороге Курск – Саратов
Юрий КОЗЛОВ
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После столкновения с комбайнов двух жителей Борисоглебска, ехавших в "пятерке", отвезли в больницу.После столкновения с комбайнов двух жителей Борисоглебска, ехавших в "пятерке", отвезли в больницу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 17 октября, около шести часов утра на 449 километре дороги КурскСаратов в Грибановском районе случилась авария. 48-летний житель Борисоглебска, руливший «пятеркой», ехал в сторону Саратова и выехал на встречную полосу. Там он врезался в зерноуборочный комбайн «Акрос».

- 50-летний комбайнер, житель Грибановского района, серьезных травм не получил. А вот водителя «пятерки» и его 44-летнего пассажира, жителя Борисоглебска, отвезли в местную больницу. На участке дороги, где случилось ДТП, работают наши сотрудники с целью не допустить образования пробки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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