Из-за поломки самолета воронежцев пересадили на другой борт до Москвы

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-17T11:32:16+03:00

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17 октября в 6:30 из воронежского аэропорта должен был вылететь пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно должно было совершить посадку в московском аэропорту «Шереметьево» уже в 7:40. Однако рейс пришлось задержать на пять с половиной часов.

В чем причина? Как объяснили в пресс-службе воронежского аэропорта, была обнаружена поломка. Что именно сломалось, не уточняется. В итоге из Москвы экстренно был назначен вылет другого самолета, чтобы забрать всех пассажиров из Воронежа. Вылет назначили на 12:00.