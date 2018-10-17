2018-10-17T11:07:42+03:00
Происшествия

В Воронеже владелец кафе за взятку в 15 тысяч рублей может сесть за восемь лет

Бизнесмен хотел купить положительное заключение проверки пожарных и заработал себе гораздо более серьезные проблемы
Юрий КОЗЛОВ
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Бизнесмен попался на второй попытке дачи взятки.Бизнесмен попался на второй попытке дачи взятки.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 53-летнего воронежца. Его обвиняют по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

По данным следствия, в августе 2018 года владелец кафе узнал о том, что к нему нагрянут с проверкой пожарные. Видимо, в заведении было немало недоработок по этой части. Бизнесмен решил решить проблему просто. Пришел к сотруднику МЧС, положил ему на стол 15 тысяч рублей и попросил за эти деньги обеспечить положительное заключение по итогам проверки. Чиновник ответил отказом, однако предприниматель на следующий день снова пришел на прием и опять попытался всучить деньги. Такая назойливость совсем уж оскорбила работника МЧС, и тот вызвал полицейских. Стражи порядка задержали непонятливого владельца кафе.

- Мужчина признал свою вину и дал подробные показания. За дачу взятки ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Винников.

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