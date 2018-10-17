В Воронеже на перекрестке столкнулись две легковушки: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-17T10:53:11+03:00

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16 октября примерно в 22:00 в Воронеже на нерегулируемом перекрестке у дома №120 на улице беговой столкнулись два легковых автомобиля. 40-летний водитель иномарки «Ниссан Альмера» допустил столкновение с отечественной машиной «ВАЗ-2110». За рулем отечественной легковушки был 37-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Воронеж» в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, пострадали оба водителя. Им была оказана медицинская помощь, и после этого они были отпущены домой. Кроме того, пострадала 32-летняя пассажирка «десятки». Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.