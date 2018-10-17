2018-10-17T10:44:03+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области отдала мошенникам 60 тысяч рублей, чтобы оформить кредит

Стоит ли говорить, что займ она так и не получила?
Олег ИВАНОВ
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Женщина хотел избавиться от долгов, но только накопила новыеЖенщина хотел избавиться от долгов, но только накопила новыеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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51-летняя жительница села Татарино, что находится в Каменском районе, решила оформить кредит . Деньги ей были нужны, чтобы погасить старые долги. Но вместо того, что куда-то идти, она разместила объявление в интернете, и оставила номер своего мобильного телефона.

И ей вскоре позвонили: «сотрудник» одного из финансовых учреждений сказал, что поможет оформить заявку на кредит. Вот только вначале самой клиентке нужно перевести 3000 рублей. Вы не поверите, но женщина согласилась.

На следующий день незнакомец перезвонил. Он заверил, что предложение одобрено, но для дальнейшего оформления документов необходимо оплатить страховку - а это еще 21 000 рублей. Женщина поверила и в это.

Обещания продолжились и дальше, а доверчивая женщина все пересылал и пересылала деньги - пока не поняла, что просто «потеряла» 62 250 рублей. Мошенник же просто перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают обманщика, но велики ли шансы его поймать? Поэтому напоминаем еще раз: будьте бдительны!

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