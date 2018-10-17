2018-10-17T10:33:10+03:00
Происшествия

В Воронеже мотоциклиста госпитализировали в БСМП после аварии с кроссовером

Байкер пострадал из-за того, что не соблюдал дистанцию
Виктор ЛЕВШАКОВ
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21-летний водитель мотоцикла «Ямаха» у дома № 114в на Московском проспекте влетел в автомобиль «Хендай Санта Фе». ДТП случилось 16 сентября примерно в 21:00. Как рассказали «КП-Воронеж» в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, молодой байкер ехал в сторону улицы Ломоносова, но из-за несоблюдения дистанции, попал в аварию.

За рулем кроссовера был 24-летний воронежец - он не пострадал. А вот мотоциклисту потребовалась госпитализация: его увезли в БСМП. У 21-летнего парня диагностировали закрытый перелом правого голеностопного сустава.

Сейчас инспекторам предстоит установить все детали ДТП. Отметим, что в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 150 ДТП, из них в областном центре – 107, на федеральных трассах - 8, в районах области – 35. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

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