2018-10-17T09:46:58+03:00
Происшествия

Ночью в одном из дворов Воронежа сгорел «Мерседес»

К счастью, никто из людей не пострадал
Олег ИВАНОВ
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О ЧП стало известно 17 октября примерно в 3:35. В дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области позвонили жители Коминтерновского района. Они рассказали, что на улице Мордасовой загорелся автомобиль.

Оказалось, что пламя охватило «Мерседес-Бенц». На место пожара была отправлена пожарная машина. Четверо спасателей боролись с огнем и в итоге потушили автомобиль в 3:52. К сожалению, к этому времени автомобиль был полностью уничтожен. Никто из людей не пострадал. Причина возникновения пожара уточняется.

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