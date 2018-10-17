В центре Воронежа снесли 668 рекламных конструкций, нарушающих дизайн-регламент

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-17T09:36:20+03:00

Есть вероятность, что в центре города будет меньше рекламы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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За последнее время в центре Воронежа было демонтировано 668 информационных и рекламных конструкций, портящих внешний облик города. Об этом сообщил начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы Сергей Пузаков.

Но если убрать рекламу не так сложно, то вот с входными группами, которые не соответствуют дизайн-регламенту, сложнее. В Центральном районе определены 32 улицы, расположенные в зоне строгой регламентации, на которых расположено 965 домов. А это - 2173 входных групп в различные магазины, кафе и прочие заведения. По планам, 312 их них в ближайшее время запланировано привести в соответствие с проектом управления главного архитектора.

По состоянию на 1 октября приведено в соответствие полностью 285 групп, в отношении еще 27 идут завершающие работы.

Как отметила руководитель управы района Инна Шеина, особое внимание следует обратить на входные группы, расположенные на проспекте Революции и выходящие за «красную линию», особенно в части наличия у них правоустанавливающих документов на земельные участки.