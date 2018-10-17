2018-10-17T08:46:39+03:00
Общество

В Воронеже устранили крупную утечку воды в Советском районе

15 сотрудников трудились всю ночь, чтобы вернуть воду местным жителям
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С утра у горожан вновь была водаС утра у горожан вновь была водаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мы уже писали о том, что во время обследования водопровода на проспекте Патриотов в районе дома № 50 работники «РВК-Воронеж» обнаружили крупную утечку. 16 октября примерно с 22.00 неполадку начали устранять.

К счастью, работы провели в сжатые сроки: уже в 5.50 водоснабжение было полностью восстановлено. Специалисты устранили последствия повреждения на стальном водоводе диаметром 600 мм.

- Причиной технологического нарушения стали два свища на трубе, на место их обнаружения установили хомуты. Такой комплект должен блокировать трещины, лопнувшие зоны и места, подвергшиеся коррозии, - сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

К устранению утечки привлекалось 6 единиц спецтехники и 15 сотрудников предприятия. Разрытие засыпали грунтом и щебенкой. В ближайшее время будет восстановлено асфальтовое покрытие.

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