В Воронеже устранили крупную утечку воды в Советском районе
Мы уже писали о том, что во время обследования водопровода на проспекте Патриотов в районе дома № 50 работники «РВК-Воронеж» обнаружили крупную утечку. 16 октября примерно с 22.00 неполадку начали устранять.
К счастью, работы провели в сжатые сроки: уже в 5.50 водоснабжение было полностью восстановлено. Специалисты устранили последствия повреждения на стальном водоводе диаметром 600 мм.
- Причиной технологического нарушения стали два свища на трубе, на место их обнаружения установили хомуты. Такой комплект должен блокировать трещины, лопнувшие зоны и места, подвергшиеся коррозии, - сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
К устранению утечки привлекалось 6 единиц спецтехники и 15 сотрудников предприятия. Разрытие засыпали грунтом и щебенкой. В ближайшее время будет восстановлено асфальтовое покрытие.