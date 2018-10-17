Из-за платных парковок 40% воронежских автомобилистов будут реже выезжать в центр

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-17T08:36:29+03:00

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В центре Воронежа, обычно забитые под завязку машинами обочины дорог внезапно опустели. Хотя не так уж и внезапно: ведь именно 15 октября платные парковки заработали в полную силу. Теперь хочешь оставить машину – изволь выложить 40 рублей за час.

Будут ли горожане платить за стоянку или же начнут искать альтернативные пути? Или же им и вовсе придется отказаться от транспорта? Такой вопрос мы решили задать воронежцам напрямую с помощью экспертов социологической службы «Ваше мнение!».

Если вычесть тех, у кого машины нет – а следовательно введение платных парковок на них никак не скажется, то примерно 2% воронежцев готовы полностью отказаться от личного автомобиля. Да-да, они признаются, что на такое решение они пошли исключительно из-за нежелания тратить на содержание машины еще больше денег.

Примерно 40% ответили так: «Я однозначно буду реже выезжать на автомобиле в центр города». Так что, похоже, действительно на общественный транспорт в скором времени существенно вырастет нагрузка. Интересно, что пока только 9% горожан готовы пользоваться платными парковками и не откажутся от личного автомобиля.

А вот примерно 24% сказали, что будут искать альтернативные, а, проще говоря, бесплатные места парковки в центре Воронежа. Только где они их найдут? Видимо, во дворах жилых домов.