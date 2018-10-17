2018-10-17T07:11:22+03:00
Общество

В Воронеже жители многооквартирного дома пожаловались на текущую крышу

Капремонт там не делали больше 50 лет
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Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.
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Жильцы многоквартирного дома №13 по улице Циолковского в Левобережном районе Воронежа жалуются на ужасное состояние кровли. По словам горожан, почти все квартиры, расположенные на верхнем этаже, после дождей сильно заливает. В период ливней из-за разрушенных водостоков промокают внешние стены, влага просачивается до первого этажа.

- Наш дом введен в эксплуатацию в 1933 году. Последний капитальный ремонт был в 1967-м. Больше 50 лет крыша комплексно не ремонтировалась. На сегодняшний день ее шиферное покрытие усеяно дырами. Несущие деревянные конструкции и обрешетка в нескольких местах прогнили и сломались. В зимний период снег через большие щели задувает на чердак. Там он тает и просачивается через потолок на наши головы. А около двух лет назад на кровле в буквальном смысле начали расти деревья, - рассказала старшая по дому Людмила.

Попытка решить проблему через управляющую компанию только усугубила ситуацию. Все, что сделали сотрудники аварийной бригады – выдернули растущие на крыше деревца, еще сильнее повредив шифер. После этого жильцы попробовали добиться досрочного капитального ремонта кровли. Однако в корректировке его сроков было отказано из-за недочетов в оформлении протокола общего собрания.

Но это не единственная проблема старого дома. В ступеньках лестничных пролетов образовались огромные сквозные дыры. Они представляют огромную опасность для жильцов.

Активисты ОНФ обратились в жилищную инспекцию с просьбой разобраться, почему управляющая компания фактически бросила дом. Также жалобы направили в правительство и мэрию. Дому просто необходим досрочный ремонт.

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