В Воронеже водителя автобуса уволили за отказ принять оплату картой

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-17T06:47:41+03:00

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В Воронеже водителя автобуса маршрута №64 уволили за отказ принять оплату банковской картой и курение на рабочем месте. Местный житель Алексей заснял все на видео, а затем обратился в администрацию города с жалобой. Недавно ему пришел положительный ответ.

Инцидент произошел 17 сентября. По словам Алексея, водитель отказался принимать у него оплату картой, сказав, что терминал не работает. Пассажир нажал на кнопку и терминал включился. Он попытался приложить карту для оплаты, но водитель начал кричать, что он зависает. Водитель еще какое-то время ругался, но потом поехал. Затем он закурил. Тогда местный житель начал снимать нарушения на видео. Водитель попытался выбить телефон у него из рук - не вышло. После случившегося пассажир отправил жалобу в мэрию.

И вот недавно ему пришел ответ - водителя уволили за неоднократные нарушения сразу же.

- Надеюсь, это будет примером другим водителям. Не можете (не хотите) работать по правилам - увольняйтесь сразу, - написал воронежец в соцсети.