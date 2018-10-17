В Воронеже продолжается конкурс рисунков к фестивалю "Маршак"

СЕГОДНЯ 08:03 2018-10-17T08:03:17+03:00

"С тех пор пингвины летают", Павел Сладков, 8 лет.

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До старта четвертого фестиваля «Маршак» осталось совсем немного: детский театральный форум пройдет в Воронеже с 27 октября по 4 ноября. В его программе множество интересных событий (смотрите программу). Все уже находятся в предвкушении просмотра постановок, а мы напоминаем маленьким театралам о конкурсе рисунков «Мой спектакль», который «Комсомолка» проводит вместе с дирекцией Маршакфеста.

"Ваня и крокодил", Данила Манюхин 3,5 года.

Мы предлагаем юным зрителям «нафантазировать» постановки и нарисовать результат. В афише «Маршака» есть, к примеру, такие интересные названия как «Спасти супербелку», «С тех пор… пингвины летают», «Я озвучиваю мультик», «Японская сказка. Меч самурая», «Я Басё», «Ваня и крокодил». Подумайте, о чем могут быть эти истории? Что за герои участвуют в них? Как они выглядят, во что одеты, о чем грустят, чему радуются?

"Ваня и крокодил", Маша Манюхина, 7 лет.

Нарисуйте спектакль целиком или кого-то из героев отдельно, какими они представляются в ваших фантазиях. Для своих работ можно использовать краски, карандаши, фломастеры, цветную бумагу, природные материалы, ткань, вату и блестки - все, что так любят использовать художники в театре. Фантазируйте без ограничений - ведь только так рождается театральное волшебство!

"Ваня и крокодил", Александра Манюхина, 10 лет.

До 20 октября включительно мы принимаем фото рисунков в электронном виде на почту tatyana.shlyk@phkp.ru

26 октября объявим победителей. Трое счастливчиков получат по 2 билета на один из спектаклей Маршакфеста.

А пока любуйтесь уже присланными на конкурс работами!

"Незначительные вещи", Маша Старокожева, 14 лет.

«Японская сказка. Меч самурая», Маша Старокожева, 14 лет.

«Я Басё», Маша Старокожева, 14 лет

"Ваня и крокодил", Ксения Бизикова, 3,8 года.

"Сказка о глупом мышонке", Маша Сладкова, 5 лет.

«Спасти супербелку», Александра Манюхина, 10 лет.