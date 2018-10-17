2018-10-17T08:03:17+03:00
Звезды

В Воронеже продолжается конкурс рисунков к фестивалю "Маршак"

Детские работы можно прислать в редакцию до 20 октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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"С тех пор пингвины летают", Павел Сладков, 8 лет."С тех пор пингвины летают", Павел Сладков, 8 лет.
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До старта четвертого фестиваля «Маршак» осталось совсем немного: детский театральный форум пройдет в Воронеже с 27 октября по 4 ноября. В его программе множество интересных событий (смотрите программу). Все уже находятся в предвкушении просмотра постановок, а мы напоминаем маленьким театралам о конкурсе рисунков «Мой спектакль», который «Комсомолка» проводит вместе с дирекцией Маршакфеста.

"Ваня и крокодил", Данила Манюхин 3,5 года.

"Ваня и крокодил", Данила Манюхин 3,5 года.

Мы предлагаем юным зрителям «нафантазировать» постановки и нарисовать результат. В афише «Маршака» есть, к примеру, такие интересные названия как «Спасти супербелку», «С тех пор… пингвины летают», «Я озвучиваю мультик», «Японская сказка. Меч самурая», «Я Басё», «Ваня и крокодил». Подумайте, о чем могут быть эти истории? Что за герои участвуют в них? Как они выглядят, во что одеты, о чем грустят, чему радуются?

"Ваня и крокодил", Маша Манюхина, 7 лет.

"Ваня и крокодил", Маша Манюхина, 7 лет.

Нарисуйте спектакль целиком или кого-то из героев отдельно, какими они представляются в ваших фантазиях. Для своих работ можно использовать краски, карандаши, фломастеры, цветную бумагу, природные материалы, ткань, вату и блестки - все, что так любят использовать художники в театре. Фантазируйте без ограничений - ведь только так рождается театральное волшебство!

"Ваня и крокодил", Александра Манюхина, 10 лет.

"Ваня и крокодил", Александра Манюхина, 10 лет.

До 20 октября включительно мы принимаем фото рисунков в электронном виде на почту tatyana.shlyk@phkp.ru

26 октября объявим победителей. Трое счастливчиков получат по 2 билета на один из спектаклей Маршакфеста.

А пока любуйтесь уже присланными на конкурс работами!

"Незначительные вещи", Маша Старокожева, 14 лет.

"Незначительные вещи", Маша Старокожева, 14 лет.

«Японская сказка. Меч самурая», Маша Старокожева, 14 лет.

«Японская сказка. Меч самурая», Маша Старокожева, 14 лет.

«Я Басё», Маша Старокожева, 14 лет

«Я Басё», Маша Старокожева, 14 лет

"Ваня и крокодил", Ксения Бизикова, 3,8 года.

"Ваня и крокодил", Ксения Бизикова, 3,8 года.

"Сказка о глупом мышонке", Маша Сладкова, 5 лет.

"Сказка о глупом мышонке", Маша Сладкова, 5 лет.

«Спасти супербелку», Александра Манюхина, 10 лет.

«Спасти супербелку», Александра Манюхина, 10 лет.

«Спасти супербелку», Александра Манюхина, 10 лет.

«Спасти супербелку», Александра Манюхина, 10 лет.

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