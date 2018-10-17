В Воронеже продолжается конкурс рисунков к фестивалю "Маршак"
До старта четвертого фестиваля «Маршак» осталось совсем немного: детский театральный форум пройдет в Воронеже с 27 октября по 4 ноября. В его программе множество интересных событий (смотрите программу). Все уже находятся в предвкушении просмотра постановок, а мы напоминаем маленьким театралам о конкурсе рисунков «Мой спектакль», который «Комсомолка» проводит вместе с дирекцией Маршакфеста.
"Ваня и крокодил", Данила Манюхин 3,5 года.
Мы предлагаем юным зрителям «нафантазировать» постановки и нарисовать результат. В афише «Маршака» есть, к примеру, такие интересные названия как «Спасти супербелку», «С тех пор… пингвины летают», «Я озвучиваю мультик», «Японская сказка. Меч самурая», «Я Басё», «Ваня и крокодил». Подумайте, о чем могут быть эти истории? Что за герои участвуют в них? Как они выглядят, во что одеты, о чем грустят, чему радуются?
"Ваня и крокодил", Маша Манюхина, 7 лет.
Нарисуйте спектакль целиком или кого-то из героев отдельно, какими они представляются в ваших фантазиях. Для своих работ можно использовать краски, карандаши, фломастеры, цветную бумагу, природные материалы, ткань, вату и блестки - все, что так любят использовать художники в театре. Фантазируйте без ограничений - ведь только так рождается театральное волшебство!
"Ваня и крокодил", Александра Манюхина, 10 лет.
До 20 октября включительно мы принимаем фото рисунков в электронном виде на почту tatyana.shlyk@phkp.ru
26 октября объявим победителей. Трое счастливчиков получат по 2 билета на один из спектаклей Маршакфеста.
А пока любуйтесь уже присланными на конкурс работами!
"Незначительные вещи", Маша Старокожева, 14 лет.
«Японская сказка. Меч самурая», Маша Старокожева, 14 лет.
«Я Басё», Маша Старокожева, 14 лет
"Ваня и крокодил", Ксения Бизикова, 3,8 года.
"Сказка о глупом мышонке", Маша Сладкова, 5 лет.
«Спасти супербелку», Александра Манюхина, 10 лет.
«Спасти супербелку», Александра Манюхина, 10 лет.