Итальянский саксофонист сыграет воронежцам Дебюсси и Глазунова

СЕГОДНЯ 21:07 2018-10-16T21:07:21+03:00

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Итальянский саксофонист Гаетано Ди Бакко за свою карьеру дал более 1600 концертов - в таких известных, престижных залах как Моцартеум в Зальцбурге, Театр Терезы Карреньо в Каракасе, Палау-де ла Музика в Валенсии, Парижская Высшая национальная консерватория музыки и танца, Концертхаус в Берне, Музей современного искусства в Барселоне. Музыкант записал девять компакт-дисков и сделал множество записей для крупных телевизионных и радиопередач по всему миру.

Вместе с Молодежным симфоническим оркестром ВКЗ Гаетано Ди Бакко исполнит Rapsodie Mauresque Дебюсси, One4Two Молинелли, «Маленький чардаш» Иттуральде, Концерт для саксофона и струнного оркестра ми-бемоль мажор, ор. 109 Глазунова, «Четыре картины из жизни Нью-Йорка, 2 ч. Танго-клуб» Молинелли.

Концерт пройдет в ВКЗ 18 октября в 19.00 (6+).