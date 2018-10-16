Воронежский «Буран» проиграл одному из лидеров ВХЛ

СЕГОДНЯ 20:20 2018-10-16T20:24:52+03:00

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Выездной матч в Челябинске против местного «Челмета» вновь не принес «Бурану» очков.

На девятой минуте счет после четкого розыгрыша большинства открыл игрок хозяев Тридчиков. Во втором периоде челябинцы вновь наказали воронежских хоккеистов за недисциплинированность – на этот раз точку в комбинации поставил Карпухин, бросавший уже в пустые ворота. Ну а точку вскоре поставил все тот же Тридчиков, оформив дубль – 0:3.

- По нашей команде - без характера. Его никто не проявил, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Сергей Воронов. - Игра не пошла у первого звена. Остальные нападающие не взяли на себя инициативу, не полезли, включая молодых, не заставили соперника ошибаться, получать две минуты. Сыграли без характера. Про оборону будем отдельно разговаривать. Опять нас подвело меньшинство - пропустили два гола.

Главный тренер ХК «Челмет» Равиль Гусманов отвесил дежурный комплимент:

- Соперник доставил немало хлопот. Спасибо Владиславу Сухачеву. Вратарь здорово отыграл. Сработало большинство, выстояли в меньшинстве. Третий период попросил ребят сыграть правильно, строго. Что они и сделали - действовали по счету.

«Челмет» набрал 23 очка и вышел на второе место, «Буран» же остался на 25-м с 11 очками. 18 октября «ураганные» сыграют в Кургане с клубом «Зауралье», идущем на седьмом месте. Матч начнется в 16.30.