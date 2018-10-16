Воронежцы смогут бесплатно получить консультации четырех врачей

СЕГОДНЯ 19:38 2018-10-16T19:51:24+03:00

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В четверг, 18 октября, в актовом зале управления социальной защиты Советского района (улица Пешестрелецкая, 143) горожане смогут пройти комплексное медицинское обследование. Всем желающим измерят артериальное и внутриглазное давление, определят содержание в крови глюкозы, сделают кардиограмму, спрогнозируют риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, можно будет получить консультации терапевта, геронтолога, эндокринолога, кардиолога. Принимать пациентов будут врачи городской поликлиники № 7. Также можно будет послушать лекцию «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний».

Акция пройдет с 10.00 до 14.00.