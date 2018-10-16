С 22.00 в Советском районе Воронежа отключат воду

СЕГОДНЯ 19:01 2018-10-16T19:05:25+03:00

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Специалисты «РВК-Воронеж» сообщили две новости: хорошую и плохую.

Начнем с хорошей: работы в Железнодорожном районе, где воды не было с ночи 15 октября закончили по графику, и с 18.00 она уже должна поступать в дома на улицах Землячки и Южной.

И плохая. Во время обследования водопровода диаметром 500 миллиметров на проспекте Патриотов в районе дома № 50 работники «РВК-Воронеж» обнаружили утечку.

- С 22.00 неполадку начнут устранять. Сложность, помимо большого диаметра трубопровода еще и в том, что он сделан из стали и чугуна. При ремонте необходимо учитывать особенности каждого материала, - рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков. – В связи с этим придется отключить воду в районе, где есть социальные объекты. Ремонт будут проводит ночью, чтобы свести все неудобства к минимуму.

Из-за этой аварии в Советском районе с 22.00 16 октября до окончания работ отключат воду в СНТ «Лазурит-Тепличный», а также на улицах Тепличная, Берег реки Дон, Чуйская, Васильковая и в поселке 1 Мая и в части домов на улицах Любы Шевцовой и Перхоровича. В «РВК-Воронеж» рекомендуют уже сейчас запастись водой, особенно жителям верхних этажей, которым даже после устранения аварии приходится ждать бурчания драгоценной влаги в кранах дольше, чем их нижним соседям.