"Импровизация" ждет заданий от воронежцев

16 Окт. 18:42 2018-10-16T18:43:02+03:00

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28 октября два известных воронежских юмориста, экс-квнщики Антон Шастун и Дмитрий Позов привезут в гости своих коллег из шоу «Импровизация».

Напомним, именно из Воронежа растут «корни» этой передачи: несколько лет назад продюсер Вячеслав Дусмухаметов узнал о воронежском проекте «Спорный вопрос», в котором наши земляки шутили без подготовки. В итоге вот уже два года Дима Позов и Антон Шастун в компании питерских артистов Арсения Попова и Сергея Матвиенко импровизируют с телеэкрана.

Главной особенностью программы является отсутствие сценария - все, что увидят зрители, будет полной неожиданностью, в том числе и для самих участников. Импровизаторы примерят на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала. Шоу будет сыграно на глазах публики в режиме реального времени и в единственном экземпляре.

«Импровизация» пройдет 28 октября в Event-Hall, начало в 18.00.