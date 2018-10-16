В Воронеже нашли школьника, исчезнувшего после тренировки

СЕГОДНЯ 18:31 2018-10-16T18:31:10+03:00

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Активисты поисково-спасательного отряда «Воронежец» сообщили о том, что 15 октября 14-летний школьник ушел на тренировку в спорткомплекс «Факел» в Советском районе. Домой он не вернулся. Отец мальчика предположил, что сын мог уехать к матери в Барнаул на попутках.

В итоге эти предположения не подтвердились. Девушка увидела схожего по приметам мальчика возле сити-парка «Град». Зрительная память ее не подвела – это и был пропавший школьник. Мальчик вернулся домой.