В Воронеже нашли школьника, исчезнувшего после тренировки
Мальчика обнаружили возле сити-парка «Град»
14-летний школьник уже дома.Фото: поисково-спасательный отряд "Воронежец".
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Активисты поисково-спасательного отряда «Воронежец» сообщили о том, что 15 октября 14-летний школьник ушел на тренировку в спорткомплекс «Факел» в Советском районе. Домой он не вернулся. Отец мальчика предположил, что сын мог уехать к матери в Барнаул на попутках.
В итоге эти предположения не подтвердились. Девушка увидела схожего по приметам мальчика возле сити-парка «Град». Зрительная память ее не подвела – это и был пропавший школьник. Мальчик вернулся домой.