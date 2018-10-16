В «Гринписе» определили, где в Воронеже самый грязный воздух

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-16T17:52:50+03:00

По версии экологов, именно здесь самый плохой воздух в Воронеже. Фото: Яндекс.Карты

По данным экологов, содержание диоксида азота у дома на Московском проспекте превышает норму более чем в полтора раза

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Сотрудники российского отделения «Гринпис» провели замеры загрязнения воздуха в крупных городах нашей страны. Исследование проводили и в Воронеже.

По версии экологов, самый грязный воздух в столице Черноземья – у дома № 141 на Московском проспекте. Там концентрация диоксида азота составила 63,22 мкг/м3 (норма 40 мкг/куб. м.).

Также шесть специальных трубок, определяющих загрязнение воздуха, установили на расстоянии менее 20 метров от дорог. Там показатели тоже превысили норму. А вот уже в 100 метрах от дороги загрязнение не критичное - 20-39 мкг/м3.

В «Гринпис» предлагают подписать петицию о возложении на Роспотребнадзор обязанности публиковать актуальные данные о состоянии воздуха в Сети. Ее планируют направить руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.