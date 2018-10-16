Самым спортивным чиновникам Ленинского района Воронежа вручили золотые значки ГТО

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-16T17:31:31+03:00

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Десять самых спортивных сотрудников управы Ленинского района получили из рук руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина золотые значки за отличное выполнение комплекса «Готов к труду и обороне».

Напомним, 17 сентября этого года в Воронеже подвели итоги спартакиады среди госслужащих. Лучший результат в ней показала команда управы Ленинского района, набравшая 2767 баллов. Достичь его, по словам победителей, удалось, благодаря упорным тренировкам, воле к победе и здоровому образу жизни.

- Для участия в спартакиаде необходимо было выполнить 12 различных видов упражнений. Среди них бег на лыжах, плавание, стрельба, подтягивание, прыжки и другие, - отметили в управе. - А наивысший результат - 566 баллов показал капитан команды, руководитель управы Сергей Корчевников.