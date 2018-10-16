В Воронеже начальника торговой фирмы обвиняют в мошенничестве на 2,5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-16T17:16:53+03:00

Мужчина признал свою вину и возмести ущерб. Фото: из архива «КП»

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 31-летнего руководителя коммерческой организации. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, начальник фирмы, занимающейся оптовой торговлей зерном, маслосодержащими семенами, кормами для животных, подготовил липовые налоговые декларации. В них содержались ложные сведения о расходах на покупку сельхозпродукции. На основании этих фиктивных документов руководитель компании получил возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более 2,5 миллионов рублей. А потом присвоил эти деньги.

- На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Его вину подтверждают показания свидетелей, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.