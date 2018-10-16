В Воронеже наградили лучших чтецов стихов Кольцова и Никитина
В эти дни в Воронеже проходят Кольцовско-Никитинские дни литературы и искусства. В их рамках в концерном зале Специальной городской библиотеки искусств им. А.С. Пушкина состоялся XIII районный конкурс чтения стихов воронежских поэтов.
- Ленинский район занимает особое место в проведении Кольцовско-Никитинских дней, - рассказали в управе Ленинского района. - В районе Гусиновки (ныне ул. Большая Стрелецкая) родился А. Кольцов; в Ильинской церкви был крещен; его именем названа улица Кольцовская. На территории Ленинского района расположен «литературный некрополь» – памятник истории и культуры XIX века, где находятся могилы А.Кольцова и И.Никитина.
В конкурсе чтецов стихов воронежских поэтов приняли участие 34 школьника из 12 школ Ленинского района. Победители получили заслуженные награды управы.
Среди 5-8 классов:
1 место – Дарья Гречишникова,
2 место – Татьяна Климова
3 место – Иван Скороходов
Среди 9-11 классов:
1 место – Данила Ковалев
2 место – Софья Абрашкина
3 место – Екатерина Дронова
В номинации чтения стихов Бунина:
Среди 5-8 классов:
1 место – Валерия Журавлёва
2 место – Ангелина Стороженко
3 место – Наталья Титова, Ульяна Белоконь, Даниил Струков
Среди 9-11 классов:
1 место – Виктория Миринченко
2 место – Анастасия Лисица
3 место – Юлия Чиркова