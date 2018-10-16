2018-10-16T16:30:46+03:00
Общество

В воронежском лесу объявился маньяк, любящий женские попы

О нем горожан предупредила девушка, на которую он напал
Яков СТРОГОВ
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В паблике «Типичный Воронеж» девушка, которая предпочла остаться неизвестной предупредила женщин о маньяке, объявившемся в лесу на улице Шендрикова.

По словам девушки, когда она шла утром на работу, к ней подбежал невысокий мужчина в синем спортивном костюме с белыми полосками, в кепке. Он попытался познакомиться, а когда понял, что к нему равнодушны, перешел к действиям. Мужчина стал хватать девушку за попу и заявил, что у него давно не было секса. К счастью, лес уже заканчивался. Девушка вырвалась, сделала вид, что достает из сумки газовый баллончик. В итоге ей удалось убежать.

Девушка предупредила, чтобы местные жители пока остерегались отпускать детей в лес одних.

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