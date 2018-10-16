2018-10-16T16:27:37+03:00
Общество

Платные парковки в Воронеже: что делать, если не смог вовремя оплатить?

В мэрии ответили на самые часто задаваемые вопросы. Часть V
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- Что делать, если забыл (не успел) оплатить парковку по предоплате?

- Для этого существует функция постоплаты. В течение того же дня можно заплатить за фактическое время пребывания на платной парковке (кратно часу) или на следующий день купить суточный абонемент. Пример: 15 октября вы оставили автомобиль на платной парковке на 1 час 35 минут, но забыли или не успели заплатить. В таком случае, 15 октября до 23:59 в личном кабинете интернет-портала «Парковочное пространство Воронежа» или в приложении «Горпарковки» вы сможете заплатить 80 рублей (за 2 часа, поминутная тарификация в таких случаях не действует). Постоплата будет действовать ещё и 16 октября до 23:59, но в таком случае, чтобы избежать административного штрафа (1,5 тыс. рублей), нужно будет приобрести суточный абонемент (400 рублей) на тот день, когда вы забыли оплатить парковку, то есть на 15 октября. Если постоплата не произведена до 0:00 17 октября – вам выписывается административный штраф.

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