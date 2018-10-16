2018-10-16T16:32:55+03:00
Общество

Платные парковки в Воронеже: кому будет лучше от их внедрения?

В мэрии ответили на самые часто задаваемые вопросы. Часть II
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

- Кому будет лучше от внедрения системы платных парковок?

- Пешеходам и людям, не имеющим автомобиля (или не использующих автомобиль ежедневно для поездок на работу) – центральные улицы станут более свободными; на тротуарах не будут парковаться; кроме того, внедрение платных парковок всегда является толчком для развития общественного транспорта и пешеходных пространств. Автомобилистам – больше свободных мест в центральной части города и возможность в любое время дня припарковать свой автомобиль по правилам близко к нужному месту.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24