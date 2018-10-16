Платные парковки в Воронеже: кому будет лучше от их внедрения?

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-16T16:32:55+03:00

Изменить размер текста: A A

- Кому будет лучше от внедрения системы платных парковок?

- Пешеходам и людям, не имеющим автомобиля (или не использующих автомобиль ежедневно для поездок на работу) – центральные улицы станут более свободными; на тротуарах не будут парковаться; кроме того, внедрение платных парковок всегда является толчком для развития общественного транспорта и пешеходных пространств. Автомобилистам – больше свободных мест в центральной части города и возможность в любое время дня припарковать свой автомобиль по правилам близко к нужному месту.

Читать далее...