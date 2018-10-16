Платные парковки в Воронеже: кому будет лучше от их внедрения?
В мэрии ответили на самые часто задаваемые вопросы. Часть II
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- Кому будет лучше от внедрения системы платных парковок?
- Пешеходам и людям, не имеющим автомобиля (или не использующих автомобиль ежедневно для поездок на работу) – центральные улицы станут более свободными; на тротуарах не будут парковаться; кроме того, внедрение платных парковок всегда является толчком для развития общественного транспорта и пешеходных пространств. Автомобилистам – больше свободных мест в центральной части города и возможность в любое время дня припарковать свой автомобиль по правилам близко к нужному месту.