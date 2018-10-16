Воронежцев позвали на публичные слушания для обсуждения проекта дороги-дублера проспекта Патриотов

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-16T16:11:03+03:00

Записаться можно тем, кто живет в районе пролегания новой трассы

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Городские власти собрались построить новую дорогу от проспекта Патриотов до микрорайона "Гардарика". То, как будет выглядеть территория, через которую протянется дорога, будут обсуждать на публичных слушаниях. Их назначили на понедельник, 19 ноября. Начало - в 10.00, а местом проведения выбрали Дом архитектора, расположенный по адресу: Плехановская, 22.

Обсудить проект планировки территории приглашают непосредственно тех, кто живет рядом с местом строительства. Оно будет проходить вдоль садоводческого товарищества "Тихий Дон - 4" до полосы отвода железной дороги. Желающим попасть на слушания нужно зарегистрироваться до 13 ноября. Ознакомиться с материалами по теме можно в зале Дома архитектора с 10.00 до 17.00 каждый будний день.

Напомним, дорога-дублер проспекта Патриотов будет протяженностью около трех километров, с двумя полосами шириной по 3,5 метра. Она призвана разгрузить участок на пересечении проспекта с улицей Тепличной.