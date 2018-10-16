2018-10-16T15:57:37+03:00
Общество

Адвокат: воронежские следователи прекратили уголовное преследование гендиректора «Модуса»

В начале сентября после задержания женщины разгорелся большой скандал
Юрий КОЗЛОВ
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Суд принял решение об освобождении Надежды Л. вскоре после появления в Инстаграме этого поста Елены Летучей.Суд принял решение об освобождении Надежды Л. вскоре после появления в Инстаграме этого поста Елены Летучей.Фото: Инстаграм.
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Следователи регионального СУ СК решили прекратить уголовное преследование бизнесвумен Надежды Л., являющейся гендиректором и совладельцем ОАО «Модус». Эта компания – крупный автодилер.

Напомним, по версии следствия, с 2011 по 2012 гг. ООО «Воронеж-Реалти» (входит в ОАО «Модус») силами подрядной организации построило автокомплекс в Рамонском районе, потратив около 237 миллионов рублей. После этого в региональный департамент промышленности, транспорта и инноваций принесли фиктивные документы. По ним строительные работы выполнял другой подрядчик. При этом, согласно бумагам, стоимость строительства автокомплекса превысила 580 миллионов рублей. В итоге ООО «Воронеж-Реалти» перечислили из бюджета Воронежской области субсидии на сумму около 65 миллионов рублей.

Кроме того, как считают правоохранители, подложные документы и декларацию предоставили и налоговикам. В итоге общество, по данным СК, незаконно получило право на возмещение из федерального бюджета Российской Федерации более 90 миллионов рублей. Общая сумма ущерба, таким образом, составила более 155 млн.

Подозреваемыми по этому делу кроме Надежды Л. проходили 60-летний бывший заместитель генерального директора ОАО «Модус» и 41-летний экс-генеральный директор ООО «Воронеж-Реалти». Сейчас, по словам адвоката, у ее подзащитной поменялся статус. По словам Оксаны Корчагиной, Надежда Л. – больше не подозреваемая.

Расследование уголовного дела переросло в большой скандал после задержания Надежды в начале сентября 2018 года. Бизнесвумен перевезли из Москвы, где она жила, в следственный изолятор Воронежа. В защиту женщины высказались адвокаты, правозащитники, ее подруга Елена Летучая. Известная телеведущая заявила, что 11-месячный сын задержанной женщины нуждается в грудном вскармливании, так как у него аллергия на искусственное молоко, и уже два раза к ребенку вызывали врачей. А мама по понятным причинам грудью кормить ребенка не могла.

Было ли это совпадением или нет, но после вмешательства Летучей Ленинский районный суд Воронежа принял решение освободить женщину из-под стражи. Инициатором выступил сам следователь. По данным СК, на изменение его позиции повлияло то, что Надежда Л. активно сотрудничала со следствием.

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