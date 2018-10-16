В Воронеже преступники напали на пенсионера на выходе из банка и начали душить

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-16T15:51:17+03:00

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На 80-летнего пенсионера в Воронеже напали двое отморозков. Дедушка пошел в отделение банка снимать деньги, а преступники подкараулили его у выхода. Он шел с 20 тысячами рублей, когда мужчины налетели на него и начали душить среди бела дня, требуя отдать наличность. Это случилось примерно в 11 утра, отделение финансовой организации расположено на улице Краснознаменной, где, по идее, всегд должны быть люди... Пенсионеру пришлось отдать негодяям обналиченную сумму.

Пресс-служба полиции сообщает, что нападавших, к счастью, задержали. В этом помогли записи с камер видеонаблюдения. Преступники оказались местными жителями, обоим из них 32 года. Как выяснилось, они потратили отобранные у дедушки деньги на наркотики. Теперь сообщникам грозит до десяти лет тюрьмы.