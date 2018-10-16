В Воронеже собираются актуализировать схему теплоснабжения за 8 миллионов рублей

16 Окт. 15:27 2018-10-16T15:27:02+03:00

Она должна быть готова к июлю 2019 года

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В Воронеже собираются актуализировать схему теплоснабжения. Городская администрация в лице управления ЖКХ должна будет заключить муниципальный контракт с подрядчиком, который сначала соберет данные о пролегании теплосетей, а затем создаст обновленную схему. Соответствующее распоряжение подписал мэр Вадим Кстенин.

На выполнение работ администрация Воронежа готова выделить до восьми миллионов рублей. Выполнить требования исполнитель должен будет до конца июня 2019 года. Контроль за исполнением распоряжения возложили на главу городского управления ЖКХ Сергея Петрина.