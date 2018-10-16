Воронежец снял с высоты самые красивые рассветы над безлюдным центром Воронежа
Воронежец при помощи своего квадрокоптера все лето снимал с высоты птичьего полета спящий город. Когда люди еще были в постелях и на улицах нельзя было увидеть ни одной машины, житель Воронежа пытался запечатлеть самые красивые рассветы. В кадр попадала и невозмутимая гладь водохранилища, и словно светящийся изнутри крест на куполе кафедрального собора, мимо которого квадрокоптер пролетал совсем поблизости.
Снял аппарат и совершенно пустую Советскую площадь, что очень непривычно взгляду. Офис ЮВЖД предстал в розовом цвете - освещенный первыми лучами. "Комсомолка" демонстрирует получившееся видео. Такой вот летний привет, отправленный через машину времени в нашу осень 2018-го.
Воронежские рассветы, лето 2018 года.Собрал кадры рассветов, отснятые в течении этого лета. Чертовски интересно наблюдать просыпающийся город. Коммунальщики моют город, молодежь возвращается с тусовок, люди начинают ехать на работу. В воздухе приятная прохлада и свежий воздух. #сверхувиднее #Воронеж #рассвет #DJI #Sunrise #Voronezh