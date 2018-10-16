Житель Воронежской области, спиливший четыре дуба, может сесть на семь лет

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-16T13:50:22+03:00

42-летний мужчина из села Ольховатка хотел вывезти деревья на «ГАЗели», но был пойман полицейскими

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В понедельник, 15 октября в Каменском районе полицейские задержали 42-летнего жителя села Ольховатки, числящегося безработным. Его подозревают в незаконной рубке дубов.

По данным следствия, в начале октября мужчина приехал на Газель приехал в село Карпенково. Он уничтожил бензопилой четыре дуба, очистил от ветвей стволы и порезал их.

Мужчина погрузил части дерева в микроавтобус и собрался уезжать. Но его увидели полицейские. Стражи порядка попросили предъявить документы, разрешающие вырубку деревьев. А когда выяснили, что их нет, задержали его.

- В отделе полиции мужчина признался, что хотел продать все, что срубил. Ущерб, причиненный его действиями, составил более 160 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» (до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей).